Das Championship Game der ELF findet am 7. September in der Stuttgarter MHP-Arena statt – weshalb die Liga froh ist, dass das Surge-Team noch gut im Rennen liegt.

Jochen Klingovsky 27.08.2025 - 10:25 Uhr

Was den Ausgang der Play-off-Spiele angeht, müssen die Verantwortlichen der European League of Football (ELF) selbstverständlich neutral sein. Und trotzdem haben sie sicherlich nichts dagegen, dass Stuttgart Surge durch einen 41:17-Erfolg in der Wildcard-Runde gegen die Madrid Bravos ins Halbfinale eingezogen ist und nun am Sonntag (15 Uhr) bei den Munich Ravens die Chance hat, das Endspiel zu erreichen – schließlich wird der Titel am 7. September (15 Uhr) in der MHP-Arena vergeben. Die Rechnung liegt auf der Hand: Wenn es Stuttgart Surge ins „Finale dahoim“ schafft, wäre es keine Überraschung, wenn die Ticketnachfrage noch einmal deutlich anzieht.