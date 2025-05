Der vergangene Sonntag war für Stuttgart Surge ein Tag zum Vergessen. Bei den Paris Musketeers setzte es für das Team im zweiten Saisonspiel der European League of Football eine 0:6-Niederlage. Und: Es verletzte sich auch noch Jeff Cotton Jr.

Den Wide Receiver haben die Verantwortlichen mittlerweile auf die Liste der Verletzten gesetzt – und vor dem Auswärtsspiel bei den Hamburg Sea Devils an diesem Samstag (18 Uhr) in Bremen einen Ersatz verpflichtet.

Mike Harley Jr. (27) spielte in der vergangenen Saison in der Canadian Football League (CFL) für die Calgary Stampeders, gehörte aber auch schon dem Practice Squad eines NFL-Teams an – 2022 und 2023 bei den Cleveland Browns. Nun soll der US-Amerikaner den Stuttgartern helfen, nicht nur Jeff Cotton Jr. zu ersetzen, sondern auch möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur zu finden.