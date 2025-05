Erstes Auswärtsspiel, erster Dämpfer: Das Team von Stuttgart Surge verlor am Sonntagnachmittag das Duell der letztjährigen Halbfinalisten der European League of Football (ELF) bei den Paris Musketeers mit 0:6. „Unser Gegner hat einen super Job gemacht“, sagte Coach Jordan Neuman, „und wir haben keine Antworten gefunden.“

Von Beginn an dominierten im Stade Robert-Bobin in Paris die Defensivreihen. Die Gastgeber, die zum Auftakt gegen Titelverteidiger Rhein Fire mit 15:17 verloren hatten, ließen Reilly Hennessey nicht zur Entfaltung kommen. Immer wieder starteten sie Blitzattacken auf den Stuttgarter Quarterback, der von seiner Offensive Line diesmal nicht so gut geschützt wurde wie noch beim 33:20-Sieg gegen Frankfurt Galaxy vor einer Woche. Gleich viermal brachte die Pariser Verteidigung Hennessey zu Fall, bevor dieser einen Pass werfen konnte. Und auch das Laufspiel der Gäste funktionierte weit weniger gut als noch eine Woche zuvor. Die drei Runningbacks Tomiwa Oyewo, Kai Hunter und Albert Wiesigstrauch kamen in Paris nur auf 74 Rushing-Yards. Und trotzdem war das Spiel bis zur letzten Sekunde offen.

Paris erzielt den einzigen Touchdown der Partie

Das lag auch an der starken Stuttgarter Defensive. Das Surge-Team ließ nur einen richtig gelungenen Spielzug der Pariser zu. Im ersten Viertel passte Quarterback Jaylon Henderson auf Remi Bertellin – die Musketeers gingen durch diesen Touchdown 6:0 in Führung, verpassten aber den Extrapunkt.

Diesem Rückstand liefen die Stuttgarter von nun an hinterher. Ein Field-Goal-Versuch von Kicker Timo Bronn aus aussichtsreicher Position wurde geblockt, und auch keinen anderen Angriff brachten die Stuttgarter, die acht Strafen kassierten, gegen das Abwehrbollwerk der Paris Musketeers ins Ziel. Beim letzten Versuch der Partie stand das Surge-Team tief in der Hälfte der Gastgeber, als die Uhr ablief. Am Ende lag die Mannschaft von Jordan Neuman in der Statistik der insgesamt erzielten Yards zwar klar vorne (211:91), das Ergebnis aber lautete 0:6.

„Wir hatten heute einfach keinen Rhythmus. Paris hat eine sehr gute Manndeckung gegen unsere Receiver gespielt und es geschafft, unseren Lauf zu stoppen“, sagte Neuman, „dass wir keine Punkte gemacht haben, lag an uns allen, auch am Trainer-Team.“ Allerdings hob der Surge-Coach auch die positiven Aspekte der Partie hervor: „Unsere Defensive ist sehr, sehr stark, das gibt uns Zuversicht.“ Und in der Offensive? „Müssen wir nun ein paar Antworten finden.“