European League of Football

Nach dem vierten Sieg im dritten Spiel blickt man bei Stuttgart Surge recht zufrieden auf die kommenden spielfreien Tage. Gegen die Munich Ravens gab es im Gazistadion ein 36:28.

Dirk Preiß 08.06.2025 - 20:25 Uhr

Am Ende war es „knapper, als es hätte sein müssen“. Sagte Lasse Engel, der Cornerback von Stuttgart Surge. Da wollte dem Defensivspieler keiner widersprechen. Am Ende aber zählte vor allem eines: der Stuttgarter Sieg im Südgipfel der European League of Football (ELF).