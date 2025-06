European League of Football

Am kommenden Sonntag empfängt Stuttgart Surge die Munich Ravens in der European League of Football. Mit dabei ist ein alter Bekannter.

Dirk Preiß 05.06.2025 - 12:11 Uhr

Kurz vor dem zweiten Heimspiel der Stuttgart Surge in der European League of Football (ELF) gibt es nochmals Veränderungen im Kader von Headcoach Jordan Neuman. Am kommenden Sonntag (16.25 Uhr) treffen die Stuttgarter im Gazi-Stadion auf der Waldau auf die Munich Ravens – und haben davor nochmals ihre Defensive gestärkt.