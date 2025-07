Stuttgart Surge ist bereit für das Spitzenspiel gegen die Paris Musketeers am kommenden Sonntag. Bei Frankfurt Galaxy gewann das Team 54:39 – vor allem der Quarterback war in Topform.

Dirk Preiß 13.07.2025 - 11:33 Uhr

Die reguläre Saison in der European League of Football (ELF) geht in die entscheidende Phase, die Partien werden wichtiger, Niederlagen schmerzhafter und folgenschwerer. Gut also, dass Stuttgart Surge am Samstagabend keine weitere hat einstecken müssen. Ganz im Gegenteil.