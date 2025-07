European League of Football

Stuttgart Surge hat mit einem ungefährdeten Sieg gegen die Hamburg Sea Devils Platz eins in der Division West der European League of Football gefestigt.

Dirk Preiß 27.07.2025 - 20:21 Uhr

In der European League of Football (ELF) tobt derzeit ein Streit zwischen einigen Teams und der Organisation. Ein Kritikpunkt der Rebellen: Die mangelnde Ausgeglichenheit der Liga. Der Spieltag am Wochenende hat diese Diskussion noch befeuert.