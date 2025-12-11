Kritik, Boykott und nun Rückgabe: Der Schweizer ESC-Star kritisiert die Veranstalter und trennt sich von der Siegestrophäe.
11.12.2025 - 19:06 Uhr
Genf - Wegen der voraussichtlichen Teilnahme Israels am nächsten Eurovision Song Contest gibt der Schweizer ESC-Star Nemo den Pokal für seinen Sieg im Jahr 2024 zurück. "Es geht um die Tatsache, dass der Wettbewerb wiederholt dazu benutzt wurde, um das Image eines Staates aufzubessern, dem schweres Fehlverhalten vorgeworfen wird", sagte Nemo auf Instagram.