Verlorene Fernseh- und Musikgeschichte: Die Europäische Rundfunkunion sucht weltweit nach verschollenen Aufnahmen ihrer ESC-Ausgaben von 1956 und 1964. Wo die TV-Schätze womöglich sein könnten.
27.04.2026 - 16:35 Uhr
Genf - Der Veranstalter des Eurovision Song Contest (ESC) ruft zu einer weltweiten Schatzsuche in Archiven auf: Die Europäische Rundfunkunion (EBU) sucht Aufnahmen von zwei der frühesten Ausgaben des früher Grand Prix genannten Musikwettbewerbs. Sie hat weder die volle Aufzeichnung der Erstausgabe von 1956 in Lugano (Schweiz) noch vom Wettbewerb von 1964 in Kopenhagen (Dänemark). Auch die zuständigen Sender finden nichts.