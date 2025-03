Deutschland will sein Verlierer-Image beim Eurovision Song Contest loswerden - und betraute Stefan Raab mit dieser Mission. Der „Raabinator“ suchte, das Publikum entschied. Mit interessantem Ausgang.

red/dpa 02.03.2025 - 09:27 Uhr

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna hat den in diesem Jahr von Stefan Raab mitorganisierten Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Die Musikerin und der Musiker setzten sich in der Show „Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?“ durch, wie Moderatorin Barbara Schöneberger verkündete. Sie sollen somit Deutschland beim ESC-Finale am 17. Mai in Basel vertreten.