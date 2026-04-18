Boykottaufrufe und politische Debatten prägen den ESC 2026. Michael Schulte erklärt, warum ihn das traurig macht und was er vom deutschen Beitrag hält.
18.04.2026 - 06:46 Uhr
Köln - Sänger Michael Schulte (35) findet die diesjährige Debatte um einen möglichen Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest (ESC) schade. "Der Künstler aus Israel kann per se natürlich nichts dafür, dass er aus Israel kommt", sagte Schulte der Deutschen Presse-Agentur. "Aber vielleicht wäre es an dieser Stelle besser gewesen, wenn Israel mal aussetzt, auch im eigenen Interesse und für den Künstler, weil es natürlich automatisch zu einem sehr großen Thema wird."