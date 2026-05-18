Der israelische Sänger Noam Bettan freut sich über Platz zwei beim ESC – trotz politischer Spannungen, Boykott mehrerer Länder und Protesten während der Punktevergabe.
18.05.2026 - 12:42 Uhr
Nach seiner Rückkehr nach Israel hat sich der Sänger Noam Bettan erfreut über seine Zweitplatzierung beim Eurovision Song Contest in Wien geäußert. „Ich weiß, wie schwierig es war, in diesem Jahr am ESC teilzunehmen und wie viele Herausforderungen damit verbunden waren, aber es ist passiert – und es ist auf die bestmögliche Weise passiert, die ich mir hätte wünschen können“, sagte er Journalisten am Sonntag nach seiner Landung auf dem internationalen Flughafen bei Tel Aviv.