Aufregung um den norwegischen ESC-Teilnehmer: Vor wenigen Wochen verliert Jonas Lovv auf der Bühne seine Stimme. Ist er vor der Probe in Wien wieder fit?

dpa 05.05.2026 - 05:00 Uhr

Oslo - Es passierte vor einigen Wochen bei einem Konzert in London: Plötzlich verlor Norwegens ESC-Kandidat Jonas Lovv (31) seine Stimme. Der Grund: ein überlasteter Muskel im Halsbereich, wie Lovv der Nachrichtenagentur NTB erzählte. Sein Rocksong "Ya Ya Ya" sei ziemlich anspruchsvoll zu singen. "Ich habe mir beim Songschreiben selbst keinen Gefallen getan", sagte der Norweger.