Gute Nachrichten für Osterurlauber: Ein Ausstand bei Mallorca-Flieger Eurowings scheint vorerst vom Tisch. Die Airline bestätigt, dass kein akuter Streikaufruf vorliege.
31.03.2026 - 16:18 Uhr
Ein Streik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings während der Osterferien erscheint zunehmend unwahrscheinlich. Nach aktuellen Informationen gibt es derzeit keinen Streikaufruf der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), wie die Fluggesellschaft auf Anfrage bestätigte. Cockpit selbst antwortete über mehrere Tage hinweg nicht auf Kontaktversuche per Telefon und E-Mail.