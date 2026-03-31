Gute Nachrichten für Osterurlauber: Ein Ausstand bei Mallorca-Flieger Eurowings scheint vorerst vom Tisch. Die Airline bestätigt, dass kein akuter Streikaufruf vorliege.

﻿Ein Streik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings während der Osterferien erscheint zunehmend unwahrscheinlich. Nach aktuellen Informationen gibt es derzeit keinen Streikaufruf der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), wie die Fluggesellschaft auf Anfrage bestätigte. Cockpit selbst antwortete über mehrere Tage hinweg nicht auf Kontaktversuche per Telefon und E-Mail.

Tarifverhandlungen über Altersversorgung der Piloten „Es gibt keinen Streikaufruf der VC – entsprechend läuft unser Flugbetrieb planmäßig“, so Florian Gränzdörffer, Head of Media Relations des Ferienfliegers. „Bei Eurowings ist es langjährige und bewährte Tradition, Tarifauseinandersetzungen vertrauensvoll und ergebnisorientiert am Verhandlungstisch zu lösen. Wir sind zuversichtlich, dass uns das auch dieses Mal gelingt.“

Zwar hatte es zuvor eine erfolgreiche Urabstimmung gegeben, diese betraf jedoch nur Eurowings Deutschland und nicht die europäische Schwester Eurowings Europe. Im aktuellen Tarifkonflikt geht es um die Altersversorgung der Piloten. Hierzu hatte auch die FAZ kürzlich berichtet, dass zunächst offenbar keine Streikdrohungen mehr erhoben werden, nachdem Eurowings der Gewerkschaft ein Gesprächsangebot gemacht hatte.

Airbus A320 Neo über Stuttgart. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Eurowings Deutschland und Eurowings Europe

Wie das Unternehmen erklärt, besteht Eurowings aus zwei separaten Flugbetrieben:

Eurowings Deutschland bietet Flüge von Deutschland aus zu europäischen Zielen an.

Eurowings Europe operiert von internationalen Basen in Palma de Mallorca, Salzburg, Graz, Prag und Stockholm aus und bedient von dort aus europäische Urlaubsziele und Städteverbindungen.

Für Passagiere ist der Unterschied jedoch kaum erkennbar: „Produktangebot und Markenauftritt sind überall identisch - es gibt nur eine Eurowings“, so Eurowings-Sprecher Gränzdörffer.

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Eurowings nicht von Handling-Streik in Spanien/Mallorca betroffen

Außerdem gab das Unternehmen Entwarnung bezüglich Streiks bei spanischen Abfertigungsgesellschaften. Eurowings sei von Drohungen der Handling-Dienstleister nicht betroffen, da diese Tätigkeiten auf Mallorca von der eigenen Gesellschaft Wings Handling Palma durchgeführt werden. Auf spanischen Festlandsflughäfen nutzt Eurowings die Firma Aviapartner, die anders als derzeit Groundforce (Globalia/Air Europa) nicht vom Streik betroffen ist.