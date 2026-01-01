Für die rund 6,4 Millionen Bulgaren ist der Lew als Landeswährung mit Anbruch des neuen Jahres Geschichte. Bezahlt wird nun wie in 20 weiteren Ländern mit dem Euro. Urlauber wird es freuen.
01.01.2026 - 00:35 Uhr
Sofia/Frankfurt - Mit Beginn des neuen Jahres hat Bulgarien den Lew durch den Euro ersetzt. Der Balkanstaat ist damit das 21. Land, in dem die Gemeinschaftswährung das offizielle Zahlungsmittel ist. Der Euro werde dem Tourismus helfen sowie bulgarischen Herstellern den Handel mit Europa und der Welt erleichtern, wie das bulgarische Finanzministerium und die Nationalbank BNB bereits zuvor erklärt hatten.