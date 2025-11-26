Die Eutelsat-Aktie hat zum Mittwoch mit über 30 % minus deutlich an Wert verloren. Die aktuelle Kursentwicklung wirft Fragen nach den Hintergründen auf.
26.11.2025 - 12:09 Uhr
Am heutigen Handelstag notiert die Eutelsat-Aktie aktuell bei rund 2,15 €. Gestern noch lag der Kurs bei etwa 3,26 €, was einem Rückgang von fast einem Drittel innerhalb eines Tages entspricht. Der Kursfall steht im Zusammenhang mit einer angekündigten Kapitalmaßnahme, die das Unternehmen zwingt, neue Akten zu einem stark reduzierten Preis abzugeben. Die Situation ist eine Misere und stellt das Vertrauen der Anleger auf eine Probe. Was genau passiert ist: