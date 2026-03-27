Anders als in Deutschland ist aktive Sterbehilfe in Spanien bereits seit 2021 erlaubt. Ein ganz besonderer Fall sorgt aber im ganzen Land für Aufruhr. Und auch aus Deutschland kommt Kritik.
Madrid - Der Tod einer jungen Frau durch aktive Sterbehilfe hat in Spanien Bestürzung und hitzige Debatten ausgelöst - und auch in Deutschland Kritik hervorgerufen. Wenn "ein Parlament Tötung auf Verlangen gesetzlich zulässt, befeuert es die gesellschaftliche Spaltung. Die Reaktionen in Spanien zeigen das zweifelsohne", sagte Eugen Brysch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, der Deutschen Presse-Agentur.