Im vergangenen Jahr schrieb Eva Lys in Melbourne ein Tennis-Märchen. Diesmal jedoch endeten die Australian Open für die derzeit beste deutsche Tennisspielerin schon früh – und mit einer schmerzhaften Enttäuschung.
Ein Jahr nach ihrem sensationellen Einzug ins Achtelfinale musste sich Lys in der ersten Runde der Rumänin Sorana Cirstea mit 6:3, 4:6, 3:6 geschlagen geben. Nach 2:10 Stunden war das Aus besiegelt – ebenso wie zuvor bereits für Tatjana Maria und Ella Seidel. Vor allem eine unkonzentrierte und fehleranfällige Vorstellung kostete Lys den erneuten Sprung in die zweite Runde.