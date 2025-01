Das letzte noch funktionierende Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen muss offenbar seine Arbeit einstellen. Das Personal des sogenannten indonesischen Krankenhauses erhielt örtlichen Medienberichten (Freitag) zufolge einen Evakuierungsbefehl von der israelischen Armee.

Nach Informationen der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa umstellte die israelische Armee das Krankenhaus in Beit Lahia im Norden von Gaza und forderte dessen sofortige Evakuierung. Aus der Umgebung des Krankenhauses, in dem Hunderte Zivilisten Zuflucht gesucht hätten, wurden Schüsse gemeldet. Unterdessen sei die Sauerstoff- und Stromversorgung der Einrichtung zerstört worden, hieß es weiter.

Das Krankenhaus hatte bei der von Israel erzwungenen Räumung des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Nordgaza am vergangenen Wochenende evakuierte Patienten in kritischer Gesundheitslage aufgenommen. Der UN-Sicherheitsrat setzt sich am Freitag an einer Sondersitzung mit dem israelischen Angriff auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus auseinander.

Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hatte die auf Krankenhäuser im Gazastreifen zu Wochenbeginn scharf kritisiert. Er forderte einen Waffenstillstand, um humanitäre Hilfe zu gewährleisten.

Israel hatte der Hamas im Gazastreifen vorgeworfen, zivile Gebäude für terroristische Zwecke zu nutzen. Darunter seien laut Israel auch Krankenhäuser.