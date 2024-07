Egal ob Dauerpflege, Betreutes Wohnen, Kurzzeitpflege oder Tagespflege – im Paul-Collmer-Haus in Stuttgart-Untertürkheim steht der Mensch im Mittelpunkt.

In schöner Halbhöhenlage mit Blick über den Neckar liegt das Paul-Collmer-Haus in Stuttgart-Untertürkheim. Die Mitarbeitenden des Pflegeheims der Evangelischen Heimstiftung in Stuttgart unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner beim selbstbestimmten Leben und Wohnen in dem hell und freundlich gestalteten Haus inmitten eines großzügigen Gartens. Das Anwesen steht nicht solitär, sondern ist eingebunden in das soziale und kulturelle Leben des Weinbauorts Stuttgart-Untertürkheim. Das Paul-Collmer-Haus verfügt über moderne Einzelzimmer mit elektrischen Pflegebetten sowie eigenem Bad.

„Wir möchten den Bewohnern auch im Alter den Wunsch nach Selbstständigkeit erfüllen und sie dabei begleiten und unterstützen“, erklärt Norbert Schick von der Evangelischen Heimstiftung. „Mit verschiedenen Konzepten der Betreuung möchten wir ihrem individuellen Wunsch nach Sicherheit nachkommen.“

Welche Dienstleistungen bietet das Paul-Collmer-Haus in Stuttgart an?

Das Paul-Collmer-Haus ist eingebunden in die starke Gemeinschaft der Evangelischen Heimstiftung mit über 170 Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg. Als größtes diakonisches Pflegeunternehmen gilt seit 1952 als Leitsatz und Anspruch: Gute Pflege.

Der Bereich Pflege und Betreuung nimmt daher im Paul-Collmer-Haus einen sehr hohen Stellenwert ein. Bewohner und deren Angehörige können für die individuellen Bedürfnisse das für sie passende auswählen:

Dauerpflege

„Wenn der Bedarf an Pflege und Betreuung sehr hoch ist und zuhause nicht mehr geleistet werden kann, ist ein Umzug in das Paul-Collmer-Haus die richtige Entscheidung“, sagt Norbert Schick von der Heimleitung. Ausgeschlossen aus dem sozialen Leben braucht sich durch den Einzug ins Paul-Collmer-Haus niemand zu fühlen. Denn mit örtlichen Kirchengemeinden, lokalen Vereinen oder auch mit den Bürgern im Ort ist man gut vernetzt. Die älteren Menschen können daher an kulturellen und sozialen Angeboten rege teilnehmen. Auch der Austausch und gemeinsame Gespräche mit den Angehörigen der Bewohner sind wichtige Punkte beim Ankommen und dauerhaften Wohlfühlen im Paul-Collmer-Haus, betont die Heimleitung.

Kurzzeitpflege

Durchatmen und neue Zuversicht und Kraft tanken: Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen betreut, stellt die eigenen Bedürfnisse für den geliebten Menschen zurück. Das zehrt und geht an die Substanz. Um diese emotionale wie körperliche Herausforderung zu meistern, helfen kleine Auszeiten vom Alltag. Diese ermöglicht die Kurzzeitpflege im Paul-Collmer-Haus. Dabei ist der pflegebedürftige Angehörige Gast in einem gemütlichen Einzelzimmer mit Bad und kann an allen Aktivitäten des Hauses teilnehmen und wenn er möchte Kontakte zu den Bewohnern knüpfen. Die pflegenden Angehörigen wissen ihre Lieben gut versorgt und betreut, können loslassen und den Akku wieder aufladen.

Ambulante Pflege

Der Wunsch der meisten älteren Menschen ist es, so lange wie möglich zuhause in den eigenen vier Wänden leben zu können. Um diese Herzensangelegenheit zu ermöglichen, unterstützen Mitarbeitende der Mobilen Dienste der Evangelischen Heimstiftung Menschen in allen Bereichen des Alltags. Egal ob bei der Pflege, der Betreuung oder Beratung. „Unser Ziel ist, dass sie möglichst lang, selbstbestimmt und sicher zuhause leben können“, sagt Norbert Schick von der Heimleitung.

Auch viele junge Menschen in der Ausbildung sind in diesem Bereich tätig, sorgen für frischen Wind und Leben im Alltag der Seniorinnen und Senioren. Die Unterstützung ist vielfältig und umfasst etwa:

Tätigkeiten im Haushalt wie Reinigen, Kochen, Waschen

Begleitung außer Haus wie zum Arzt oder auf Spaziergängen

Gemeinsame Zeit beim Vorlesen oder Backen

Baden, Duschen, Ankleiden

Verbandswechsel oder Spritzen

Medizinische Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt

Barrierefreie Gestaltung des Zuhauses

Beratung zu Finanzierungshilfen durch die Pflegekasse

Unterstützung bei Hilfsmittelverordnung

Tagespflege

Tagsüber in Gemeinschaft, abends wieder zu Hause, das klingt für viele ältere Menschen genau nach dem, wonach sie suchen. Lebt die Familie nicht vor Ort und manch alten Freund oder manche alte Freundin gibt es nicht mehr im Leben, fehlt es vielen Seniorinnen und Senioren an sozialen Kontakten. Die Tagespflege kann hier die Lösung sein.

„Unsere Gäste erleben gemeinsam mit anderen einen schönen Tag, der von unseren Pflege- und Betreuungskräften immer wieder aufs Neue gestaltet wird“, erklärt Norbert Schick das Konzept. Auf Wunsch werden diese morgens zuhause Hause abgeholt und abends wieder zurück in ihre vertraute Umgebung gebracht. Qualifizierte Betreuungs- und Pflegekräfte begleiten die älteren Menschen dabei den ganzen Tag.

Ein Besuch der Tagespflege ist an einzelnen Tagen möglich. Für pflegebedürftige Menschen mit Pflegegrad können die Kosten für den Besuch der Tagespflege über die Pflegekasse zum Teil finanziert werden.

Betreutes Wohnen

Wer ein selbstbestimmtes Leben führen möchte, dem es im eigenen Zuhause alleine aber doch zu einsam wird oder zu beschwerlich, für den ist das Konzept des Betreuten Wohnens im Paul-Collmer-Haus vielleicht genau das Richtige. Die Appartements sind 54 bis 94 Quadratmeter groß, hochwertig ausgestattet, modern und barrierefrei. Sie verfügen über ein Wohn-Esszimmer sowie einen Schlafbereich. Wer mag, bucht Leistungen der Mobilen Dienste oder der Tagespflege dazu. Auch ein Wäsche- und Reinigungsservice kann in Anspruch genommen werden.

Das Betreute Wohnen richtet sich in erster Linie an Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder sich aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Umstände Unterstützung wünschen. „Egal ob Sie völlig selbstständig leben oder unsere vielfältigen Angebote nutzen möchten – wir gehen individuell auf Ihre Lebenssituation ein“, sagt Norbert Schick.

Ehrenamt

Wer das Engagement für ältere Menschen im Paul-Collmer-Haus unterstützen möchte, kann sich als ehrenamtlicher Mitarbeiter einbringen. „Ehrenamtliche sind für uns sehr wertvoll in der Betreuung der Bewohner. Wir schätzen ihr Engagement und die Zeit, in der sie sich individuell den Menschen zuwenden“, sagt Norbert Schick.

Egal ob spazieren oder gemeinsam ins Theater gehen, Musik machen oder Besorgungen erledigen – die Möglichkeiten sind vielfältig, sich im Paul-Collmer-Haus zu engagieren. Selbstbestimmt, professionell umsorgt, voller Leben – das ist das Konzept, das im Paul-Collmer-Haus in Stuttgart-Untertürkheim gelebt wird.

Info: Wer mehr über das vielseitige Angebot des Paul-Collmer-Haus und das Engagement als Ehrenamtlicher erfahren möchte, wendet sich an das Gute-Pflege-Center unter Telefon 0711 95 96 97 97 oder per E-Mail an die Hausdirektion.