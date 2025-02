In der Lutherkirche wurde Gerd Mohr auf die erste Pfarrstelle gewählt – am 2. März feiert er seine Investitur. Der neue Pfarrer ist in der Evangelischen Gemeinde in Bad Cannstatt kein Unbekannter.

Iris Frey 25.02.2025 - 09:28 Uhr

Die Cannstatter Lutherkirche bekommt einen neuen Pfarrer – und der ist in der Gemeinde schon bekannt, denn Gerd Mohr ist schon seit 15 Jahren in der Pfarrstelle Lutherkirche-Kursaal tätig, der zweiten Pfarrstelle der Gemeinde. Auch Dekan Eckart Schultz-Berg betont, dass Pfarrer Mohr ist in der Gemeinde sehr beliebt sei: „Als Seelsorger und Prediger ist er besonders geschätzt.“ Am 1. Februar wurde Mohr nun zum Pfarrer der Pfarrstelle-Seelberg ernannt, das ist die erste und damit geschäftsführende Pfarrstelle. Mohr habe an dieser Stelle Pfarrer Ulrich Dreesman vertreten, der vor fünf Jahren weggegangen sei, sagt der Dekan. „Dass er nicht schon vorher wechseln konnte, lag an formalen Gründen. Nun wurde er auf die erste Pfarrstelle gewählt.“ Die zweite Pfarrstelle Lutherkirche-Kursaal werde mittelfristig wegfallen.