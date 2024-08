Wie die Würmtalgemeinde junge Menschen für die Kirche begeistern will

Evangelische Kirche in Weil der Stadt

In der Würmtalgemeinde in Weil der Stadt will Pfarrer Georg Hardecker junge Menschen wieder mehr für die Kirche und den Glauben begeistern – und zwar über die sozialen Medien.

Chiara Sterk 16.08.2024 - 11:21 Uhr

Der Pfarrer beim Sport, in die Kamera singend oder über die Missbrauchsstudie in der Kirche nachdenkend: In der Würmtalgemeinde Merklingen-Münklingen-Hausen wollen Pfarrer Hardecker und sein Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Felix Stotz, über die sozialen Medien wieder mehr junge Leute für die Kirche und den Glauben begeistern. „Wir wollen unterhaltsam sein, bilden und zum Handeln motivieren“, sagt Hardecker.