Feuerbachs Kantorin Christine Marx ist für ihre besonderen Dienste zur Kirchenmusikdirektorin ernannt worden.

Torsten Ströbele 25.07.2024 - 09:29 Uhr

Kirchenmusikdirektor wird nicht jeder. Insgesamt gibt es in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 35 aktive Kirchenmusikdirektoren, die sich den Titel verdient haben. Christine Marx aus Stuttgart-Feuerbach gehört nun dazu. Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke hat ihr die Urkunde an der Feuerbacher Stadtkirche übergeben – auch für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie, als sie alles versucht habe, um zumindest mit kleinen Ensembles proben und in den Gottesdiensten singen zu können. Auch ihre intensive Chorarbeit mit Kindern und Jugendlichen sei hervorzuheben.