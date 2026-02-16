 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Großer Andrang bei „Liebeszeit-Segen“ im Schloss Ludwigsburg

Evangelischen Kirche Großer Andrang bei „Liebeszeit-Segen“ im Schloss Ludwigsburg

Evangelischen Kirche: Großer Andrang bei „Liebeszeit-Segen“ im Schloss Ludwigsburg
1
Jung und alt ließen sich am Samstag im Schloss den Segen geben. Foto: Stephan Seiler-Thies

Mehr als 210 Paare ließen sich am Valentinstag im Ludwigsburger Schloss segnen. Auch queere Paare waren dabei.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

Am Valentinstag haben mehr als 210 Paare im Ludwigsburger Schloss einen kirchlichen Segen für ihre Liebe empfangen – bei der Aktion „Liebeszeit-Segen“ der evangelischen Kirchen in Ludwigsburg. Ein „Ansturm“, den die Organisatoren nicht erwartet hatten, wie Pfarrer Stephan Seiler-Thies, einer von rund 20 Pfarrerinnen und Diakoninnen, die an diesem Tag zahlreiche Segenssprüche weitergaben, bestätigte.

 

Die vorab freigegebenen Zeitslots seien schnell ausgebucht gewesen – deshalb hätten die Geistlichen jede verfügbare Pause genutzt, um auch spontan vorbeikommende Paare zu segnen. Teils bildeten sich Schlangen im Foyer, bis die nächsten Geistlichen für den Segen frei waren.

Ausgelassene Stimmung bei der Aktion „Liebeszeit Segen“. Foto: Stephan Seiler-Thies

Auch queere Pare dabei

Die Anlässe, warum die Menschen kamen, seien vielfältig gewesen: Jung verliebt oder schon lange zusammen, mit Ehejubiläen oder einfach, weil es gerade schön ist – oder weil schwere Zeiten überwunden werden sollen. Auch sechs queere Paare seien bei der kirchlichen Veranstaltung dabei gewesen und hätten den Segen gesucht.

In drei barocken Schlossräumen wurden in mehreren Nischen Segen in unterschiedlichen Formen gespendet. Manche Paare flochten laut Seiler-Thies vor dem Segen Liebesbänder, alle erzählten, warum sie gekommen waren, was sie miteinander erlebt haben oder was sie sich für die Zukunft erhoffen. Ein Paar steckte sich vor dem Segen nochmals seine Eheringe an.

Unsere Empfehlung für Sie

Gastronomie im Griffwerk: Neues Restaurant „Basecamp“ eröffnet in Ludwigsburg

Gastronomie im Griffwerk Neues Restaurant „Basecamp“ eröffnet in Ludwigsburg

Im Ludwigsburger Osten hat mit dem „Basecamp“ ein neues Restaurant seine Türen geöffnet. Zwischen Kletterhalle und Kinderwelt soll es ein Ort der Begegnung sein.

Laut den Organisatoren verweilten viele Paare nach dem Segen noch in einem der Schlossräume, stießen mit Sekt oder Selters auf ihre Liebe an, bedienten sich am Buffet und plauderten mit den Segnenden, bis diese das nächste Paar begrüßten.

Auch die parallele Aktion „Küss mich im Schloss“, mit der Paare nach einem Kuss kostenlos ins Ludwigsburger Schloss inklusive Schlossführung kamen, wurde laut Seiler-Theis stark nachgefragt. Etliche Paare verbanden beide Aktionen miteinander, ließen sich segnen und nahmen an einer Schlossführung teil.

Weitere Themen

Evangelischen Kirche: Großer Andrang bei „Liebeszeit-Segen“ im Schloss Ludwigsburg

Evangelischen Kirche Großer Andrang bei „Liebeszeit-Segen“ im Schloss Ludwigsburg

Mehr als 210 Paare ließen sich am Valentinstag im Ludwigsburger Schloss segnen. Auch queere Paare waren dabei.
Von Emanuel Hege
Heiße Phase im Fasching: „Wir sind total zufrieden“ – Murrer Fasnetsumzug lebt vom Zusammenhalt

Heiße Phase im Fasching „Wir sind total zufrieden“ – Murrer Fasnetsumzug lebt vom Zusammenhalt

Das Konfetti ist zusammengekehrt – der Fasnetsumzug 2026 in Murr (Kreis Ludwigsburg) schon wieder Geschichte. Die Manöverkritik fällt positiv aus.
Von Oliver von Schaewen
Streit bei Ludwigsburg: Wer darf den Feldweg nutzen? Jogger schlägt Autofahrer

Streit bei Ludwigsburg Wer darf den Feldweg nutzen? Jogger schlägt Autofahrer

Ein Streit auf einem Feldweg bei Ludwigsburg ist eskaliert: Ein Jogger soll einem Autofahrer ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Julia Amrhein
Gastronomie im Griffwerk: Neues Restaurant „Basecamp“ eröffnet in Ludwigsburg

Gastronomie im Griffwerk Neues Restaurant „Basecamp“ eröffnet in Ludwigsburg

Im Ludwigsburger Osten hat mit dem „Basecamp“ ein neues Restaurant seine Türen geöffnet. Zwischen Kletterhalle und Kinderwelt soll es ein Ort der Begegnung sein.
Von Nicole Töppke
Wahlkreis Bietigheim-Bissingen: Wirtschaft in der Krise: Das wollen die Kandidaten besser machen

Wahlkreis Bietigheim-Bissingen Wirtschaft in der Krise: Das wollen die Kandidaten besser machen

Wie kann der Aufschwung gelingen? In einigen Punkten sind sich die sechs aussichtsreichsten Kandidaten im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen erstaunlich einig.
Von Anne Rheingans
Brand in Kornwestheimer Schule: „Jemand wollte großen Schaden anrichten“ - steckt Vandalismus-Serie dahinter?

Brand in Kornwestheimer Schule „Jemand wollte großen Schaden anrichten“ - steckt Vandalismus-Serie dahinter?

Wer stieg am Samstagabend durch ein Fenster in eine Schule in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ein und legte mehrere Brände? Die Polizei ermittelt.
Von Oliver von Schaewen
Spektakel in Murr: Die besten Bilder – so schön war der Murrer Faschingsumzug 2026

Spektakel in Murr Die besten Bilder – so schön war der Murrer Faschingsumzug 2026

Farbenfroh und schwungvoll – so ging es bei den Carnevalsfreunden in Murr (Kreis Ludwigsburg) zu. Das sind die Höhepunkte des Umzugs.
Von Oliver von Schaewen
Brandstiftung in Kornwestheim: Unbekannte legen mehrere Brände in Schule – hoher Sachschaden

Brandstiftung in Kornwestheim Unbekannte legen mehrere Brände in Schule – hoher Sachschaden

Beim Brand eines Schulgebäudes in Kornwestheim ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.
Von Lukas Jenkner
Unfall bei Sachsenheim: Autofahrer verletzt Fußgänger tödlich

Unfall bei Sachsenheim Autofahrer verletzt Fußgänger tödlich

Bei Dunkelheit und schlechten Witterungsverhältnissen sieht ein Autofahrer einen Fußgänger am Fahrbahnrand zu spät. Der Unfall endet tödlich.
XXL-Wohngebiet in Remseck: Mega-Neubaugebiet mit Platz für 1000 Einwohner – und einen Rewe-Markt

XXL-Wohngebiet in Remseck Mega-Neubaugebiet mit Platz für 1000 Einwohner – und einen Rewe-Markt

In Neckarrems (Kreis Ludwigsburg) läuft die Erschließung eines sieben Hektar großen Neubaugebiets. Bald startet die Bebauung, inklusive begrüntem Wohnhaus und Supermarkt.
Von Christian Kempf
Weitere Artikel zu Aktion Residenzschloss Ludwigsburg Evangelische Kirche Valentinstag
 
 