Evangelischen Kirche Großer Andrang bei „Liebeszeit-Segen“ im Schloss Ludwigsburg
Mehr als 210 Paare ließen sich am Valentinstag im Ludwigsburger Schloss segnen. Auch queere Paare waren dabei.
Am Valentinstag haben mehr als 210 Paare im Ludwigsburger Schloss einen kirchlichen Segen für ihre Liebe empfangen – bei der Aktion „Liebeszeit-Segen“ der evangelischen Kirchen in Ludwigsburg. Ein „Ansturm“, den die Organisatoren nicht erwartet hatten, wie Pfarrer Stephan Seiler-Thies, einer von rund 20 Pfarrerinnen und Diakoninnen, die an diesem Tag zahlreiche Segenssprüche weitergaben, bestätigte.