Bei Art N’ Beat schafft Romulo Kurányi am Freitagabend ein Kunsterlebnis im Bierzelt. Seine Werke verschmelzen mit der Energie einer Clubnacht – Kreativität trifft Ekstase.
10.10.2025 - 21:10 Uhr
Kunst braucht keine Galerie, um wirken zu können. Der Gastronom Tim Berkemer und der Künstler Romulo Kurányi führen dies beim Event Art N’ Beat in der Spitzbubenbar im Sonja-Merz-Zelt gemeinsam vor. Manchmal reicht ein Volksfestzelt – und Menschen, die selbst mit Lederhose und Dirndl bereit sind, sich auf das Ungewöhnliche einzulassen. Man kann sich überall inspirieren.