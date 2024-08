Sehen und gesehen werden. Auf der Weinlaube ist schon zur Eröffnung am Donnerstag jede Menge los. 17 Tage lang gibt es auf dem Rathaushof Kulinarisches, Musik und natürlich Wein.

Es sind nicht wenige, die sich diesen Termin offenbar längst in ihrem Kalender vorgemerkt hatten: Der Rathaushof ist an diesem Donnerstag bei der Eröffnung der Weinlaube schon um 17 Uhr gut gefüllt. Viele sind gekommen. Alte, Junge, Bekannte, Unbekannte . . . Nicht wenige haben ihr Glas aus einem der Vorjahren dabei, damit sie kein neues kaufen müssen, und weil der Gläserschrank daheim eh schon überquillt. Profis eben.

Auf der Weinlaube gilt: sehen und gesehen werden

Man trifft eine Menge Leute im Rathaushof. Manche bleiben an ihren Tischen sitzen oder stehen und beobachten das Geschehen, für andere sind eine oder mehrere Runden um den Rathaushof obligatorisch. Stichwort sehen und gesehen werden. Dazu passend das Motto der Weinlaube: „Man sieht sich. Man trifft sich.“

Lesen Sie auch

Zum Auftakt am Donnerstag lobte Weinprinzessin Vivien Jesse aus Löchgau die Vielfalt und das Ambiente der Veranstaltung. Weinlauben-Mitveranstalter Peter Buhl, einer der Wirte, erinnerte daran, dass man „hier Freunde treffen und neue finden kann“.

Zudem hätten sich hier in all den Jahren – es ist die 43. Auflage des Events – einige Paare kennen- und liebengelernt, so Buhl. Und noch ein netter Spruch zum Thema Wein: „Beim Wein ist es wie mit der Politik. Man merkt erst hinterher, welche Flasche man gewählt hat.“

Den Weinlauben-Eröffnungs-Schlag vollführte traditionell Ludwigsburgs Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz. Mit einem gezielten Hieb köpfte sie mit einem Säbel eine Drei-Liter-Flasche Sekt – eine Cuvée 49 Grad der Felsengartenkellerei Besigheim, die ebenfalls mit ihrem Stand auf der Weinlaube vertreten ist, wie viele andere Weingüter und Genossenschaften.

Ein gezielter Schlag mit dem Säbel – und die Weinlaube ist eröffnet. Foto: Avanti//Ralf Poller

Insgesamt 17 Tage lang – bis zum 24. August - gastiert die Weinlaube im Rathaushof, Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Jeden Abend gibt es zudem Live-Musik auf der Bühne, am Auftaktabend kommt sie von der Deutschrockband Mattheo & die Bringer. Auf den Weinkarten der beteiligten Weingüter und Genossenschaften ist so ziemlich alles zu finden, was das Herz begehrt, von Weiß bis Rot, von trocken bis lieblich. Auch Alkoholfreies und Kaffee ist im Angebot.

Für die gute Grundlage gibt es im großen Zelt eine riesige Auswahl an Speisen von den vier Weinlauben-Wirten Harald A. Neises, Peter Buhl, Andreas Geraci und Andreas Seybold. Sie kredenzen Fleischkäs im Laugenweck, Saure Kutteln im Trollingersößle, Rigatoni mit frischen Pfifferlingen, Pinsa und Panini, Gebackene Tintenfischringe, Garnelenspieße und, und, und . . .

Freunde treffen und neue Leute kennenlernen. Foto: Avanti/Ralf Poller

Zum ersten Mal wurde die Weinlaube übrigens in den 1970er Jahren im Biergarten des Ratskellers veranstaltet. Die Idee stammte von einem Ludwigsburger Verkehrsverein. In den folgenden Jahren sind immer mehr Wirte und Gäste hinzugekommen. Die Weinlaube findet dieses Jahr zum 43. Mal statt.