Rote Zirkusuniform, große Gesten und prominente Gäste: Claus Rudolph macht die Vernissage im Kunstgebäude zur Bühne. Seine Bilder knallen – und der Abend wird zum Ereignis.
15.01.2026 - 15:05 Uhr
Ein Nashorn auf einem Boot mitten im Wasser. Dazu eine junge Frau, die anmutig auf dem Rücken des Tieres reitet. Ist das künstliche Intelligenz oder kann das weg? Es ist echt! Wer im Kunstgebäude vor der Fotografie mit dem poetischen Titel „Wo geht Liebe hin, wenn Du weg bist“ steht, reibt sich unwillkürlich die Augen.