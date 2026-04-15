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  6. European Darts Grand Prix ohne Luke Littler, aber mit früheren Weltmeistern

Event im Sindelfinger Glaspalast European Darts Grand Prix ohne Luke Littler, aber mit früheren Weltmeistern

Event im Sindelfinger Glaspalast: European Darts Grand Prix ohne Luke Littler, aber mit früheren Weltmeistern
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Schon 2024 und 2025 gewann Darts-Legende Gary Anderson den European Darts Grand Prix in Sindelfingen: Gelingt dem Ex-Weltmeister nun das Triple? Foto: Eibner/Sandy Dinkelacker

Sportelite zu Gast in Sindelfingen. Die illustre Teilnehmerliste des European Darts Grand Prix im Glaspalast könnte genauso gut eine Weltrangliste sein. Jedoch mit einer Ausnahme.

Die Liste der Teilnehmer für den European Darts Grand Prix von Freitag bis Sonntag im Sindelfinger Glaspalast liest sich wie das Who-is-who der Szene. Zwar hat der amtierende Weltmeister Luke Littler wie schon im Vorjahr für das Turnier abgesagt, aber dafür wird die Setzliste nun eben von Gian van Veen angeführt – dem Holländer, der im Januar im WM-Finale unterlegen war.

 

Zudem zeigen einige Weltmeister früherer Jahre ihr Können: Michael van Gerwen (Niederlande/2014 und 2019), Gerwyn Price (Wales/2021), Rob Cross (England/2018) und Gary Anderson (Schottland/2015 und 2016) standen alle schon einmal ganz an der globalen Spitze. Letzterer geht auch als Titelverteidiger beim European Darts Grand Prix ins Rennen. Er hat bereits zweimal in Folge im Sindelfinger Glaspalast gewonnen, gelingt ihm nun das Triple?

Auch deutsche Spieler mischen beim European Darts Grand Prix mit

Zudem werden einige deutsche Spieler versuchen, die Favoriten ein wenig zu ärgern. Marin Schindler kennt den Glaspalast bereits sehr gut, war er doch bereits in den vergangenen drei Jahren dabei. Auch Niko Springer hat schon einmal in Sindelfingen seine Pfeile geworfen, Michael Unterbuchner und Paul Krohne haben sich zum zweiten Mal in Folge qualifiziert. Robin Masino hat derweil aus Karlsruhe keine weite Anfahrt.

Auf den britischen Inseln ist Darts schon seit Jahrzehnten enorm populär. Auch auf dem Kontinent hat der Präzisionssport sehr viele Fans hinzugewonnen. Die Darts-WM rund um den Jahreswechsel gehört für viele zum TV-Pflichtprogramm. Deutschland hat sich als Austragungsort längst etabliert.

Party pur: Volle Hütte ist beim European Darts Grand Prix im Sindelfinger Glaspalast garantiert. Foto: Eibner/Sandy Dinkelacker

Weltelite des Darts kommt zum zwölften Mal in den Glaspalast Sindelfingen

Bereits zum zwölften Mal kommt die Weltelite dabei in den Sindelfinger Glaspalast. 2014 fand der European Darts Grand Prix erstmals an dieser Stelle statt und ist seither dort heimisch geworden. In keiner anderen deutschen Halle gab es mehr PDC-Darts zu sehen. Nur 2022, bei der ersten Austragung nach der Corona-Pandemie, wich das Großereignis in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart aus.

Bei der diesjährigen Auflage wird an allen drei Turniertagen in jeweils zwei Sessions gespielt. Die erste beginnt stets um 13 Uhr, die zweite dann um 19 Uhr. Während am Freitag die erste Runde und am Samstag die zweite Runde ausgetragen werden, erhöht sich am Sonntag die Schlagzahl massiv: In der Mittagssession wird noch das Achtelfinale ausgetragen, in der Abendsession stehen dann das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale auf dem Programm.

Tolle Atmosphäre bei European Darts Grand Prix im Sindelfinger Glaspalast

Laut Veranstalter ist der European Darts Grand Prix eine der beliebtesten Veranstaltungen der Tour. „Jahr für Jahr zieht der Glaspalast in Sindelfingen die Fans in seinen Bann, die für eine unvergleichliche Atmosphäre sorgen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

PDC European Tour

Beste Spieler der Welt:
Die PDC European Tour besteht aus 15 Turnieren, eines davon ist der European Darts Grand Prix im Glaspalast. Die besten Spieler der Welt treten auf der Tour an und kommen auch nach Sindelfingen.

Große Ziele:
Gekämpft wird um Preisgeld, Titel und die Qualifikation für die prestigeträchtige European Darts Championship in Dortmund.

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