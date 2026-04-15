Event im Sindelfinger Glaspalast European Darts Grand Prix ohne Luke Littler, aber mit früheren Weltmeistern
15.04.2026 - 11:28 Uhr
Die Liste der Teilnehmer für den European Darts Grand Prix von Freitag bis Sonntag im Sindelfinger Glaspalast liest sich wie das Who-is-who der Szene. Zwar hat der amtierende Weltmeister Luke Littler wie schon im Vorjahr für das Turnier abgesagt, aber dafür wird die Setzliste nun eben von Gian van Veen angeführt – dem Holländer, der im Januar im WM-Finale unterlegen war.