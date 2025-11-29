Frank Hofmeister führt nicht nur zwei Möbelhäuser – er zeigt soziales Engagement, ist Zirkusveranstalter und kennt die Stars und Sternchen. Was treibt ihn an?
29.11.2025 - 10:00 Uhr
Es war der Anblick von krebs-, herz- und mukoviszidosekranken Kindern und Jugendlichen, der bei Frank Hofmeister einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Der 64-Jährige leitet in vierter Generation die Geschäfte des großen Möbelunternehmens mit Häusern in Bietigheim-Bissingen und Sindelfingen. Doch neben dem wirtschaftlichen Erfolg hat der Geschäftsmann ein wichtiges Anliegen: das soziale Engagement. Dabei stellt er nicht bloß Spendenschecks aus. Was treibt ihn an?