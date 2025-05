Erstmals veranstaltet das BMX-Racingteam Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ein Laufradrennen für kleine Kinder. Was es damit auf sich hat, erklärt Gabriele Althaus im Interview.

Anne Rheingans 09.05.2025 - 10:55 Uhr

Zum ersten Mal findet in Kornwestheim ein Laufrad-Rennen statt. Am Wochenende der baden-württembergischen Landesverbandsmeisterschaft BMX dürfen sich am Sonntag auch die Jüngsten miteinander messen. Gabriele Althaus (49), zuständig für die Pressearbeit beim Verein BMX-Raceteam Kornwestheim, erklärt, was es damit auf sich hat.