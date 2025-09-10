Anwalt Alexander Stevens und Journalist Constantin Schreiber schlüpfen in die Rollen des Staatsanwalts und Strafverteidigers. Über Schuld und Unschuld entscheidet am Ende das Publikum.

Julia Amrhein 10.09.2025 - 16:00 Uhr

Ein Star-Anwalt aus München und ein Tagesschau-Sprecher aus Hamburg, der ebenfalls Jurist mit einer Leidenschaft für das Strafrecht ist. Der eine verhandelt fast täglich spannende Kriminalfälle vor Gericht, der andere bekommt fast täglich traurige oder schockierende Nachrichten auf den Tisch. Jetzt „ermitteln“ Alexander Stevens und Constantin Schreiber bei ihrer Tour „Angeklagt – schuldig oder nicht?“ zum ersten Mal gemeinsam – unter anderem auch am Samstag, 20. September, in Ludwigsburg.