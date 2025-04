So war der Start des Ballonblühen 2025 in Ludwigsburg

Mit dem Ballonblühen startet das Blühenden Barock Ludwigsburg in die Veranstaltungssaison. Am ersten Tag gab es viel Sonne, Spaß für Kinder – und Probleme mit dem Wind.

Emanuel Hege 12.04.2025 - 09:32 Uhr

Der Start in das zweite Ludwigsburger Ballonbühen am Freitagnachmittag ist gelungen. Bei strahlendem Sonnenschein freuten sich Kinder und Erwachsene über Modell-Heißluftballos, Drachensegel, Livemusik und Schausteller auf Stelzen. „So haben wir uns den Start gewünscht“, sagt Lilly Scholz von der Veranstaltungsagentur Eventstifter. „Wir freuen uns besonders über die verschiedenen Altersgruppen, viele Familien sind in drei Generationen hier – Kinder, Eltern und Großeltern.“