Wein oder Champagner, Fleischkäsweck oder Austern: Die Weinlaube in Ludwigsburg hat viel zu bieten. Ein Versuch mit anschließendem Kassensturz.
10.08.2025 - 12:09 Uhr
Willkommen zurück auf der Weinlaube. Seit Donnerstag vergangener Woche läuft sie wieder, die Ludwigsburger Weinlaube auf dem Rathaushof. Man geht hin, um absichtlich oder zufällig Leute zu treffen und um dabei das eine oder andere Gläsle Wein zu trinken. Etwa 140 Tropfen sind im Ausschank, die Auswahl ist also groß. Gleiches gilt für die gute Grundlage, also das Speisenangebot. Was kostet so ein Abend auf der Weinlaube eigentlich? Ein Versuch mit anschließendem Kassensturz: