Bei der Bücherbörse, die am Samstag im Stadtpalais stattfand, kamen Literaturfans voll auf ihre Kosten. So lief das Event für Bücherwürmer.
11.10.2025 - 19:17 Uhr
Im Stadtpalais in der Stuttgarter Innenstadt, dort wo sich einst die Stadtbücherei befand, tummelten sich am Samstag fast so viele Bücher wie in alten Tagen. Rund 12.000 bis 14.000 Bücher hat der Verein Bücherbörse Stuttgart laut der Vorstandsvorsitzenden Leethicia am Samstag im Inneren des Museums zum Verkauf ausgestellt. Gegen eine Mindestspende von drei Euro pro Stück wurden Bücherwürmer hier fündig.