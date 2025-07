Die Bürger für die Gartenschau in Vaihingen an der Enz zu begeistern – diese Aufgabe stellt sich dem Oberbürgermeister Uwe Skrzypek. Wo liegen die Fallstricke?

Noch wartet viel Arbeit auf die Macher der Gartenschau „Vaihingen Enzückt 2029“. Die Kritiker hatten beim Grundsatzbeschluss vor einem Jahr im Gemeinderat auf die hohen Kosten in schwierigen Zeiten hingewiesen – die Befürworter die großen Chancen hervorgehoben. „Wir bewegen 50 Millionen Euro: Vaihingen wird einen ganz anderen Ruf in der Region haben als bisher“, sagt der Oberbürgermeister Uwe Skrzypek. Er will die Bürger mitnehmen – was nicht einfach ist.