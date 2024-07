Am 27. Juli leuchtet oberhalb von Weinstadt-Beutelsbach wieder der Weinberg. Feuerwerk, Lichtershow, Kunst und Kulinarik sind geboten – für Gäste gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Phillip Weingand 22.07.2024 - 12:52 Uhr

Feuerwerk, Illuminationen und natürlich Wein und Leckereien: Dieser Mix hat im vergangenen Jahr rund 7000 Besucher in die Weinberge oberhalb von Weinstadt-Beutelsbach gelockt. Auch in diesem Jahr findet dort wieder der Leuchtende Weinberg statt. Unsere Übersicht zeigt, was in diesem Jahr geboten ist und welche Punkte man beachten sollte, um Park-Chaos zu vermeiden und einen stressfreien Besuch zu genießen.