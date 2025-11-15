Lokalpolitiker der Stadt am Neckar wollen den eigenen Tourismus aufmöbeln – und nehmen dabei eine Idee aus Weinstadt zum Vorbild.
15.11.2025 - 16:00 Uhr
Die Remstäler Halbhöhenlage als Vorbild für Esslingen? Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) mit einem attraktiven Vorzeigeprojekt, das man auch am Neckar gerne hätte? Nun, einige Lokalpolitiker aus der Stadt am Neckar haben jedenfalls, womöglich bei einem Ausflug über den Schurwald, im Weinstädter Ortsteil Großheppach eine Location entdeckt, die nicht nur von der Weinstädter Stadtverwaltung als „Publikumsmagnet“ eingestuft wird. Es geht um die Luitenbächer Höhe, die als Attraktion kurz vor der Remstal-Gartenschau 2019 mit besten Ausblicken in die Landschaft erstellt wurde.