Event mit neuer Location Mittelaltermarkt Bietigheim: Rattenwerfen, Brotsuppe und Tempelritter
Das mittelalterliche Spektakel in Bietigheim-Bissingen ist umgezogen – mit Erfolg: Tausende Besucher strömen zur neuen Location am Möbelhaus Hofmeister.
Die Gestalten, die da am Wochenende rund um das Möbelhaus Hofmeister in Bietigheim unterwegs waren, sehen aus wie aus einer anderen Welt. Sie tragen Gewänder, Felle, Häubchen, Rüstungen, Helme... Und gewissermaßen sind sie das ja: aus einer anderen Welt. Denn es ist Mittelaltermarkt. Tausende feierten drei Tage lang eine längst vergangene Zeit.