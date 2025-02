Dieses Kunstwerk kann davonrasen! Romulo Kurányi hat ein Cabriolet von Bentley bemalt, was die Luxusmarke bei einem Event mit prominenten Gästen feiert. Die britische Limousine wird in Stuttgart zum Pop-Art-Car.

Uwe Bogen 03.02.2025 - 18:19 Uhr

In Petrópolis, 60 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro, kam er zur Welt. Romulo Kurányi ist der Sohn eines deutschen Vater und einer brasilianische Mutter. Seine Eltern lernten sich kennen, als Kont Kurányi Hotels in Südamerika aufbaute. Der Sohn war ein Jahr alt, als die Familie von den Höhen des Landes in die Tiefen der Copacabana umzog, wo sich der Vater um eine weitere Herberge für Touristen kümmerte. Der heutige Künstler, Halbbruder des früheren Fußballprofis Kevin Kurányi, erinnert sich gern an seine Kindheit am Strand von Rio mit Sonnenjunkies. „Das Leben dort öffnet dir den Geist“, sagt er, „du kannst gar nicht anders, als hinzusehen, zuzuhören und mitzumachen.“ Von diesem Lebensgefühl profitiere er bis heute.