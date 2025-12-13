Mit Schauküchen und Holzöfen machen die Gastronomen auf dem Esslinger Mittelaltermarkt Gästen Lust auf Essen und Trinken. Die Events kommen gut an.
In riesigen Töpfen bereiten David und Andreas Dümmel in der Schlemmerey auf dem Hafenmarkt ihre Schmorgerichte zu. Hirschgulasch, Käsespätzle und Entenkeule sind bei den Gästen beliebt. „Wir kochen jeden Tag frisch“, verrät Andreas Dümmel. Im historischen Ofen wird Brot mit Kurkuma zubereitet. Der Gastronom aus Dettingen an der Erms kommt schon seit 15 Jahren auf den Esslinger Mittelaltermarkt. Die Gäste kulinarisch in frühere Jahrhunderte zu versetzen, das macht ihm Spaß. An den Ständen des historischen Spektakels wird von den Gastronomen Vielfalt geboten.