Mit Schauküchen und Holzöfen machen außergewöhnliche Gastronomen auf dem Esslinger Mittelaltermarkt Gästen Lust auf Essen und Trinken. Die Events kommen gut an.
In riesigen Töpfen bereiten David und Andreas Dümmel in der Schlemmerey auf dem Esslinger Hafenmarkt ihre Schmorgerichte zu. Hirschgulasch, Käsespätzle und Entenkeule sind bei den Gästen beliebt. „Wir kochen jeden Tag frisch“, sagt Andreas Dümmel. Der Gastronom aus Dettingen an der Erms kommt schon seit 15 Jahren auf den Esslinger Mittelaltermarkt. Es macht ihm Spaß, die Gäste kulinarisch in frühere Jahrhunderte zu versetzen. An den Ständen des historischen Spektakels wird von den Gastronomen Vielfalt geboten.