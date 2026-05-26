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  6. „Kulturpfingsten“: Die Mischung soll bleiben

Eventreihe in Leonberg „Kulturpfingsten“: Die Mischung soll bleiben

Eventreihe in Leonberg: „Kulturpfingsten“: Die Mischung soll bleiben
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„Kulturpfingsten“: Kabarettistin Tina Häussermann hat am Samstag das Publikum in der Leonberger Lahrensmühe glücklich gemacht. Foto: Simon Granville

Die Veranstaltungsreihe in der Leonberger Lahrensmühle hat auch diesmal alte und neue Fans angezogen. Am teilweise neuen Konzept soll sich auch 2027 nichts ändern.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Thomas Lautenschlager muss lachen. „Eigentlich bin ich ja nur der Hausmeister“, sagt er beim Rückblick auf die diesjährigen „Kulturpfingsten“-Events in seiner historischen Lahrensmühle. Die eigentlichen Veranstalter seien der Stadtverband für Kultur und beim Abschluss am Montag traditionell die Christian Wagner Gesellschaft. Die Veranstaltungsreihe hat auch diesmal neue und alte Fans angezogen. „Sie hat in diesem Jahr sogar so etwas wie eine Eigendynamik entwickelt“, sagt Lautenschlager.

 

Als „gelungene Sache“ bezeichnet er zum Beispiel den gewollt improvisationsreichen Auftakt am Freitag, bei dem die Künstlerinnen Ursula Donn, Stephanie Türck und Veronique Stohrer sowie der Künstler Bertram Till ihre Ausstellung „Elementar“ vorstellten. Dabei gab es für das Publikum einige Hintergrundinformationen, was Lautenschlager sehr gefiel – ebenso wie die Tatsache, dass einige Interessierte den Weg auch in die alte Mühle gefunden hatten.

Puppentheater Weidringer begeistert mit dem „Sommernachtstraum“

„Den Samstag habe ich geliebt“, sagt er über das Puppenspiel des Erfurter Theaters Weidringer, das bereits zum dritten Mal in der Lahrensmühle gastierte. „Toll, mit welch spärlichen Kulissen sie gearbeitet haben“, bilanziert Lautenschlager, der sich dafür aber noch etwas mehr Publikum gewünscht hätte. Der Sonntag hingegen war gut besucht. Die Kabarettistin Tina Häußermann habe das Publikum „mobilisiert und mitgenommen, und am Ende waren alle ganz selig“.

Jazz und Lyrik gab's zum Abschluss am Pfingstmontag. „Das hat immer seine direkten Fans, und die sind dann auch immer zur Stelle“, sagt Lautenschlager über die Veranstaltung der Christian Wagner Gesellschaft, bei der unter dem Titel „Augenblicke“ das Trio Boris Kischkat (Gitarre), Günther Weiss (Gitarre) und Uwe Kühner (Percussion) musizierten sowie Texte aus Hans Magnus Enzenbergers Enzyklopädie „Museum der modernen Poesie“ zu hören waren.

Pläne für „Kulturpfingsten 2027“? Noch steht nichts ganz konkret fest

Wie geht es jetzt weiter? „Nach ‚Kulturpfingsten’ 2025 wussten wir schon genau, was wir 2026 machen“, sagt Lautenschlager, „diesmal sind wir aber noch ziemlich offen.“ Die Mischung solle aber beibehalten werden, und auch das Konzept für den Auftakt am Freitag sei einer Wiederholung würdig. Die Helfenden vom Stadtverband für Kultur hätten auch bereits eifrig genickt, als die Frage nach der 2027er-Ausgabe aufgekommen sei.

Auch eine Ausstellung soll es im nächsten Jahr wieder geben. „Und zwar wieder eine ohne Schwellenangst“, betont Lautenschlager – der sich dann wahrscheinlich doch in Kürze voller Idealismus in die Planungen stürzen wird.

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