Das Kulturamt hat sein Programm für die nächste Spielzeit vorgestellt. Die Kulturscheuer Mäulesmühle wird gut vom Publikum angenommen. Einen Wermutstropfen gibt es aber.
08.12.2025 - 19:00 Uhr
Das Kulturamt hat in seinem neuen Programm ab Herbst 2026 wieder eine große Vielfalt an Veranstaltungen zusammengestellt. Während der jüngsten Sitzung des Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusses (VKSA) stimmte das Gremium sowohl dem Programm der Spielzeit 2026/2027 als auch einer Preiserhöhung bei den Tickets zu.