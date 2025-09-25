Winzige Eisenoxid-Steinchen sind etwas ganz Besonderes. Mit ihrer Hilfe lassen sich nämlich die Kohlenstoffvorräte im Meer vor hunderten Millionen Jahren direkt messen. Forscher der ETH Zürich haben so Erstaunliches herausgefunden.
Erdwissenschaftler stehen bei der Erforschung der Erdgeschichte oft vor einer großen Herausforderung: Viele wichtige Ereignisse liegen so weit zurück, dass nur wenige direkte Belege existieren. Deshalb müssen die Forscher oftmals auf indirekte Hinweise oder Computermodelle zurückgreifen.