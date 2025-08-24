Die evolutionäre Anpassung der Menschen ist ein anhaltender Prozess. Das belegen abweichende Merkmale von Bewohnern unterschiedlicher Weltregionen.
Menschen leben auf hohen Bergen, wo der Sauerstoffgehalt der Luft geringer ist, am Wasser, wo Tauchen für sie eine zentrale Rolle spielt, in Wüsten sowie in eisigen Gebieten, wo sie kaum Landwirtschaft betreiben können. Ihre Fähigkeit, sich an die jeweilige Umgebung anzupassen, beruht oft auf kultureller Adaption. Aber nicht nur: Tatsächlich finden sich auch in den Genen Unterschiede.