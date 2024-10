Die Kirchheimer Basketballer sind am 26. Oktober wieder zu Gast in der EWS-Arena. Sie würden gerne dauerhaft in Göppingen spielen. Doch Handball-Bundesligist Frisch Auf bremst die Ambitionen.

Susann Schönfelder 18.10.2024 - 06:00 Uhr

Gibt es bald mehr Basketball in der Handballstadt Göppingen? Die Knights aus Kirchheim sind jedenfalls sehr interessiert und strecken schon seit längerem die Fühler Richtung EWS-Arena aus. Der Zweitligist aus dem Nachbarlandkreis trug in der vergangenen Saison drei reguläre Heimspiele in Göppingen aus, auch in der aktuellen Spielzeit werden hier wieder drei „Event-Spiele“ steigen. Knights-Geschäftsführer Chris Schmidt hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Göppingen auf kurz oder lang eine Option ist. Hintergrund: Ab der Saison 2028/29 gibt es neue Regularien in der zweiten Basketball-Liga, die die Kirchheimer Spielstätte nicht mehr erfüllt. Die „Ritter“ dürfen dann in dieser Halle, die offiziell maximal 1500 Zuschauer fasst, nicht mehr spielen und suchen eine Alternative.