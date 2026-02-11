 
Ex-AfD-Bezirksbeirat „Ohr-Abbeißer" erneut zu Haftstrafe verurteilt

Ex-AfD-Bezirksbeirat: „Ohr-Abbeißer“ erneut zu Haftstrafe verurteilt
Die Festnahme des „Ohr-Abbeißers“ vor Jahren in der Stuttgarter City Foto: 7aktuell/Eyb (Archiv)

Er saß für die AfD im Bezirksbeirat und posierte mit Landeschef Frohnmaier. Nun wurde Markus P. zu acht Monaten Haft wegen Gewaltdelikten verurteilt – nicht zum ersten Mal.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Der als Ohr-Abbeißer bekannt gewordene einstige AfD-Bezirksbeirat Markus P. ist erneut wegen Gewaltdelikten verurteilt worden. Das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt verhängte gegen ihn jetzt eine Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung, wie eine Sprecherin mitteilte. Damit wurde der 44-Jährige wegen Körperverletzung in drei tateinheitlichen Fällen schuldig gesprochen.

 

Die Richterin blieb mit dem Strafmaß knapp unter dem Antrag der Vertreterin der Staatsanwaltschaft, die eine Haftstrafe von zehn Monaten gefordert hatte. Der Verteidiger hatte sechs Monate beantragt, die zur Bewährung auszusetzen seien. Der Angeklagte trägt laut dem Gericht nicht nur die Kosten des Verfahrens und seine eigenen Auslagen, sondern auch die notwendigen Auslagen der Nebenkläger.

Das Urteil kann noch angefochten werden

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, binnen einer Woche nach Verkündung kann P. dagegen Berufung oder Revision einlegen. Ob er dies beabsichtigt, war zunächst nicht zu erfahren. Sein Verteidiger lehnte den Kontakt zu dieser Zeitung ab. Erst nach Rechtskraft des Urteils muss P. die Haftstrafe antreten. Es wäre nicht seine erste: wegen Gewalt gegen zwei städtische Vollzugsbedienstete war er vor einigen Jahren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen mehrfacher Körperverletzung und versuchter Anstiftung zum Mord verurteilt worden. Aktuell untersucht die Polizei neue Vorwürfe gegen ihn, nach einer weiteren Anzeige wegen Körperverletzung. Dabei soll ein Mitglied des AfD-Kreisvorstands geschädigt worden sein.

Weitere Artikel zu Stuttgart Alternative für Deutschland Körperverletzung Amtsgericht Urteil Stuttgart-Bad Cannstatt Prozess Anklage Ermittlungen
 
 