Mit den Beatles ist Paul McCartney weltberühmt geworden, doch er spielte auch in einer anderen Band. Über die Wings erscheint ein Buch - und die Musik-Ikone blickt zurück.
London - An wen oder was denken Sie zuerst, wenn der Name Paul McCartney fällt? An die Beatles, oder? Die legendäre Liverpooler Band mit McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr hat das Quartett weltberühmt gemacht. Inzwischen geht es in Interviews aber nicht mehr nur darum, sagte McCartney jetzt der Nachrichtenagentur PA zufolge.