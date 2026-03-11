Was wusste der britische Premierminister Starmer über die Beziehungen seines Ex-Botschafters Mandelson zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein? Neue Dokumente gebe einen ersten Einblick.
11.03.2026 - 17:59 Uhr
Premierminister Keir Starmer ist im Vorfeld der Ernennung von Peter Mandelson zum britischen Botschafter in den USA vor dem Risiko eines Reputationsschadens gewarnt worden. Hintergrund ist die Verbindung des inzwischen abberufenen Botschafters zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, die in Großbritannien eine Regierungskrise ausgelöst hatte. Gegen Mandelson ermittelt die Polizei.