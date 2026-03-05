Ex-Bundesliga-Keeper Georg Koch verstirbt im Alter von 54 Jahren. Auch die SG Sonnenhof Großaspach trauert um ihren früheren Torwart-Trainer und hat nur positive Erinnerungen.
„Auch die Dorfklub-Familie trauert um Georg Koch. Georg war für unsere SG in der Drittliga-Premierensaison 2014/15 als Torwart-Trainer aktiv und wird uns für immer in Erinnerung bleiben. Danke für all’ das was du geleistet und gegeben hast! Ruhe in Frieden, Schorsch.“ Mit diesem Post verabschiedete sich Fußball-RegionalligistSG Sonnenhof Großaspach vom langjährigen Bundesliga-Torhüter.